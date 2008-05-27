Png->bmp и обратно

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Завершен15 заявок604 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо написать программу конвертирования png->bmp и обратно на Delphi. Интерфейс не имеет значение. Сроки ограничены: до 23 мая (пятница).

Delphi
17 лет назад
Sadness
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$38
Сработал быстро и оперативно, претензий никаких.

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sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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