Visual FoxPro из Visual Studio 6.0

Необходимо реализовать простейшую БД из 5 таблиц (все таблицы и связи есть) с интерфейсом. +Дополнительно нужно описать последовательность действий, которые выполнялись для достижения результата (с цитатами из исходного кода). БД представляет собой реализацию библиотеки - книжки, авторы, год издания. В интерфейсе необходимо предусмотреть возможность вставки, удаления и изменения данных для всех таблиц (повторюсь - таблицы имеются в нормализованном до 4го уроня виде - т.е. свободны от аномалий). Сразу говорю, что дел там немного - знающему человеку буквально на 2-3 часа работы максимум.