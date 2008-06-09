Интерпретация морского боя.

Доброго времени суток. Без долгих вступлений к сути проблемы. Нужно в короткие сроки написать программу морской бой на С++, отличающуюся от оригинала 2 вещами:

1.Пушка стреляет не точно в заданный квадрат, а с равной долей вероятности поражает элемент квадрата 3х3, центром которого была выбранная пользователем/компьютером точка.

2.После промаха пользователя на поле противника не появляется отметки с попаданием в определённый сектор, а просто подаётся сигнал о том, попали вы или нет. И только после «затопления» корабля он становится виден. По отношению к собственному полю, старую систему визуализации можно оставить без изменений.

Цена договорная.