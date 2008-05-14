Шифрование с использованием эллиптических кривых

Приятно работать с грамотным человеком. Задача была поставлена хорошо и было ясно полностью какие функции должна была решать программа. Кроме того, были предоставлены материалы для реализации проекта. Оплата была проведена вовремя и в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.