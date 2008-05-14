В какой-либо папке находятся файлы в форматах djvu и pdf . Нужно написать прогу-просмоторщик файлов в этих форматах с возможностью поиска по словам или словосочетаниям, возможностью маштабирования, поворота и распечатки. Стандартные просмоторщики не подходят. Нужны ...
Шифрование с использованием эллиптических кривых
Необходимо написать программу на Делфи для шифрования и расшифровки текста с использованием эллиптических кривых.
К интерфейсу приложения требования минимальны.
Описание алгоритма имеется.
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