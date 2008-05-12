Разработка ПО на C++ или Delphi

Привет. Нужна помощь программистов/физиков.

Требуется разработка программы или полностью диплома на языках Delphi или C++Builder с полным ее описанием и необходимыми данными.

"Программа расчета теплоты фотопреобразователя солнечной батареи при ее частичном затенении".

Есть часть кода программы на Фортране и некоторые данные по этой теме.

Примерный срок работы 2 недели.