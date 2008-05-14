Win32 приложение помогает создавать и управлять базой друзей в социальной сети flickr.com 1. Создание БД (парсинг). 2. Добавление друзей в свой контакт лист. 3. Майлер (оповещение, через внутреннюю почту flicrk.com). ...
Сделать задание по информатике на Делфи. Легкое.
Задание в приложении. На укр. языке. Если понадобиться- предоставлю перевод.
Нужно ТОЛЬКО рабочая программа. Ну и ее листинг.
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Приложение уже есть.
Выбранный исполнитель
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