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Перенос данных
Техническое задание на проект переноса приходных накладных из ТиС в Бухгалтерию
Цель проекта: Разработать приложение в виде внешней обработки для определения принадлежности и последующего переноса приходных накладных из общей ТиС в бухгалтерские базы.
Техническая часть
1. Изменения в Конфигурации ТиС и Бух.
В бух. Базу константу ПрефиксБазы тип строка размер 25. В ТиС добавить справочник баз бухгалтерии: Название БухБазы. Все остальное по умолчанию. Справочник заполняется префиксами баз указанных в Бух базах приемниках.
2. Обработка должна формировать информацию о документах в виде текстовых (XML) файлов. Для контроля загружаемости документов используем пару НомерДок+ДатаДок. Синхронизация контрагентов и номенклатуры по кодТиС-кодБух. Общий алгоритм работы обработки: делаем выборку Поступлений ТМЦ за период. Забиваем информацию в ТЗ на форме. В отдельной колонке
Пользователь, для определения принадлежности к определенной бух базе, выбирает элемент из справочника БухБазы. После проставления
Выгружаемые данные:
Префикс БухБазы (проверяем принадлежность файла переноса)
НомерДок ДатаДок (в паре для синхронизации)
Входящие номер дата.
Контрагент (синхронизация по коду)
Склад (синхронизация по наименованию)
Номенклатура (синхронизация по коду)
Количество
Единица измерения
Цена
Сумма
Номер ГТД
Страна
3. Обработка загрузки в бухгалтерию. В обработке пользователь выбирает файл, устанавливает флаг обновления уже перенесенных документов и загружает документы из файла. Общий алгоритм работы обработки: проверка принадлежности по префиксу (сравнение с константой), проверка на загруженность по паре НомерДок ДатаДок, все данные из файла загружаются в документ. Если Контрагент не был найден, то вводится новый (реквизиты по умолчанию). Склад, если не найден, оставляем основной склад из константы. Номенклатура, если не найдена, заводится новая с реквизитами по умолчанию и единицей измерения полученной из файла. Номер ГТД, если не найден, вводится новый, заполняется страна происхождения из полученных данных.
icq 489085855
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