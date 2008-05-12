Программист - движок PHPshop

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Работа магазина с оптовыми клиентами -движок PHPshop

Техническое задание.

1.Добавить к процедуре регистрации и изменения регистрационных

данных клиентов диалоговые элементы для оформления заявки доступа

к оптовым ценам интернет магазина. При оформлении заявки на

оптовый доступ обязательно указываются: ФИО, ИНН,

компания, город, телефон, Email, адрес. И т.д

Требуется грамотный специалист, главное, чтобы работа была выполнена качественно

Полное тех.задание по запросу на Ваш e-mail

17 лет назад
MakMax
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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