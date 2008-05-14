Программа отправки смс в ответ на видеосигнал

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок251 просмотр

Есть ли программы, которые отправляют смс в ответ на видеосигнал? Нужно для системы безопасности и видеонаблюдения, схема такая: Веб камера отправляет сигнал через интернет на IP адрес. В веб камере встроен детектор движения. Как только камера детектирует движение тут же оправляет СМС на мобильный телефон.

Если такие программы уже есть дайте ссылку за символическую плату, если нету, дайте бюджет на увязывание отправки смс с детекцией движения видеокамерой.

ICQ 220 742 926

17 лет назад
spherebank
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

exblog
Valery 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Человек нашел нужную мне информацию. Явно профи - в курсе новинок прикладного современного софта.
Отличный заказчик. Очень ответственный. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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exblog
Valery 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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