Программа отправки смс в ответ на видеосигнал

Есть ли программы, которые отправляют смс в ответ на видеосигнал? Нужно для системы безопасности и видеонаблюдения, схема такая: Веб камера отправляет сигнал через интернет на IP адрес. В веб камере встроен детектор движения. Как только камера детектирует движение тут же оправляет СМС на мобильный телефон.

Если такие программы уже есть дайте ссылку за символическую плату, если нету, дайте бюджет на увязывание отправки смс с детекцией движения видеокамерой.

ICQ 220 742 926