Переработка визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт53 заявки603 просмотра

Необходимо перегнать визитку из варианта написания светлого по черному в классический, черным по сетлому.

cdr предоставим.

кто сможет нам помочь?

с каким бюджетом?

16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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