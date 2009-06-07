Разработка дизайна и верстка газеты

Необходимо разработать дизайн ежемесячной цветной информационно-рекламной газеты (размер 255 mm ширина x 350 mm высота). 24 стр.,возможно увеличение в перспективе до 32 – 40 стр.

Разработка титульной страницы с названием (оно будет использоваться и как лого), понятной логичной структуры, каркаса газеты, гарнитуры шрифта и общих характеристик текста, шрифт и виды заголовков, фурнитуры.

Внешний вид должен быть примерно как в прилагаемых образцах.

Также требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки данной газеты. Большинство иллюстраций предоставляем. РЕКЛАМНЫЕ БЛОКИ БУДУТ ГОТОВЫЕ!

Пишите свои цены и сроки.

Оплата денежным переводом по системе Контакт.

Опыт подобной работы обязателен!

Без портфолио не писать!