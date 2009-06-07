Разработка дизайна и верстка газеты

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт31 заявка455 просмотров

Необходимо разработать дизайн ежемесячной цветной информационно-рекламной газеты (размер 255 mm ширина x 350 mm высота). 24 стр.,возможно увеличение в перспективе до 32 – 40 стр.

Разработка титульной страницы с названием (оно будет использоваться и как лого), понятной логичной структуры, каркаса газеты, гарнитуры шрифта и общих характеристик текста, шрифт и виды заголовков, фурнитуры.

Внешний вид должен быть примерно как в прилагаемых образцах.

Также требуется опытный верстальщик на постоянную удаленную работу для верстки данной газеты. Большинство иллюстраций предоставляем. РЕКЛАМНЫЕ БЛОКИ БУДУТ ГОТОВЫЕ!

Пишите свои цены и сроки.

Оплата денежным переводом по системе Контакт.

Опыт подобной работы обязателен!

Без портфолио не писать!

16 лет назад
international
Олег 
62 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

agapov
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

agapov
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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