Плакат А3 - размещение в салоне красоты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок1055 просмотров
#1$

Нужен плакат для рекламы служы такси.

Формат - А3

Место размещения - салон красоты

Тематика - реклама службы такси

Цель - заказ такси

Информация, которая должна быть там размещена:

комфорт-такси БРАВО

логотип (прилагается - потом пришлется в отличном качестве)

тел.

Киевстар +38 (067) 883 1616

МТС +38 (050) 250 1616

Life:) +38 (063) 895 1616

Beeline +38 (068) 369 1616

Skype taxi_bravo

тема ... идея... рисунки... фото... и т.п. - на Ваше усмотрение

16 лет назад
KIgorV
Игорь 
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов

Победитель конкурса

wulyga
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
Прекрасно поработали. Человек - генератор идей. Проработка материала очень хорошая. Обязательно продолжим сотрудничество.
Приятно было работать, мысли излагает четко и ясно. Без лишних слов понятно что он требует. Все лаконично, коротко и ясно, как в боевом приказе. И работать (самое главное) не мешает. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

wulyga
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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