Нужен плакат для рекламы служы такси. Формат - А3 Место размещения - салон красоты Тематика - реклама службы такси Цель - заказ такси Информация, которая должна быть ...
Визитка
Нужна двухсторонная визитка, два цвета – синий и черный.
1-ая сторона
ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТЫ
Мацкевич
Дмитрий Олегович
консультант и эксперт в области СКС и ЦОД
email: ****
Skype ****
SMS ****
2-ая сторона
специальное предложение
только участникам конференции
скидка 5000 рублей при оплате до 25 июня
СЕМИНАРЫ
30 июня Проектирование СКС и системы кабелепроводов в ЦОД
07 июля Обзор стандартов для ЦОД. Требования к помещениям и системам
Оплата рубли вебмани
Желательно сразу изготовление в Москве
Жду Ваших предложений по цене и срокам
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $10Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужен дизайн и верстка обложки книги, книга - автобиография журналиста, его жизненные истории, интервью. Рассмотрю предложения с набросками. Автор: Семен Семеонв Тема: ...Закрыт16 лет назад
- $100
Задача: сделать макет журнала для типографии. Нужно сделать верстку 4 статей, 5 полос новостей + обложка, + внести правки корректора. В блоке примерно половина полноцвет, половина ч.б., нужна цветокоррекция. Печать журнала - цифра. Макет ...Завершен16 лет назад
Разработка макета пригласительного, включающего 3 активные зоны: 1- лицевая сторона: рисунок/иллюстрация на заявленную тематику 2- Внуренняяя верхняя часть: текст на полупрозрачном фоне 3- Внутренняя нижняя часть : активная зона с модифицированным ...Верстка полиграфии67 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать дизайн ежемесячной цветной информационно-рекламной газеты (размер 255 mm ширина x 350 mm высота). 24 стр.,возможно увеличение в перспективе до 32 – 40 стр. Разработка титульной страницы с названием (оно будет использоваться и ...Закрыт16 лет назад
Необходимо перегнать визитку из варианта написания светлого по черному в классический, черным по сетлому. cdr предоставим. кто сможет нам помочь? с каким бюджетом?Закрыт16 лет назад
- $20
Необходимо в существуещем макете изменить цветовую гамму (пастельные цвета, что бы фотографии не терялись). Предпочтительный зеленый цвет. Предоставить 3 варианта на выбор. В приложенном файле фотография брошюры. На фото А4 брошюра. Необходимо что бы ...Завершен16 лет назад
Нужен человек, который уже имеет опыт разработки дизайна билетов. Разработка в соответствии с требованиями в приложенных файлах. Размер бланка: 76х152,4. Просьба присылать примеры работ в личные сообщения или показывать ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть логотип. Заведение – пивной ресторанчик. Нужно: визитки, бейдж, дисконтные карточки, бланк, анкета к дисконтнке (А5), макет еврофлаера, сета. Бюджет на все – 100 вмз. Нужно сделать быстро и креативно. ...Верстка полиграфии65 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Требуется создать визитку для работников веб студии. На визитке должны быть основные контакты веб студии, а так же телефон хозяина визитки. Скрин старой визитки http://indexone.ru/vizitka.jpg скрин сайта http://indexone.ru/indexone.jpg ...Завершен16 лет назад