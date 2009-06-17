Доработка верстки журнала на Маке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок441 просмотр

Задача: сделать макет журнала для типографии. Нужно сделать верстку 4 статей, 5 полос новостей + обложка, + внести правки корректора. В блоке примерно половина полноцвет, половина ч.б., нужна цветокоррекция.

Печать журнала - цифра. Макет журнала делался ранее в Маке Индизайн.

16 лет назад
vehsko
46 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

5007827
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$150
2 дня
Работу выполнил качественно и профессионально. Результатом довольны. Рекомендую.
Очень прятно работать с Мариной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

5007827
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
16 лет назад

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