Дизайн этикетки на колготки женские эластичные

Необходимо в существуещем макете изменить цветовую гамму (пастельные цвета, что бы фотографии не терялись). Предпочтительный зеленый цвет. Предоставить 3 варианта на выбор. В приложенном файле фотография брошюры. На фото А4 брошюра. Необходимо что бы ...