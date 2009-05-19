Компания объявляет о конкурсе на вакантную должность flash-аниматора (Украина, Днепропетровск). Конкурс проводится для определения потенциала, креативности и знаний кандидата, его организованности и способности вкладываться в сроки. Собеседование, цель которого - определить подходит ли кандидат ...
Модуль биржи труда под Битрикс
Нужен полноценный модуль биржи труда под Битрикс. Типа superjobточкаru. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам выполнения.
Заявки фрилансеров
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