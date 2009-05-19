Flash игра для сайта Vkontakte.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки216 просмотров

Нужно создать многопользовательскую игру на FLASH с использованием API ВКонтакте

Документация API ВКонтакте — http://vkontakte.ru/pages.php?id=2369267

(там же есть исходники некоторых игр)

Пример многопользовательской FLASH игры: http://vkontakte.ru/app517649

Приветствуется опыт в реализации подобных проектов

Также нужно прикрутить к смс биллингу

Просьба писать примерную цену и сроки.

Смысл игры:

Создание города, как в GTA 2, в котором много онлайн игроков взаимодействуют друг с другом, если вы возьметесь за это дело я предоставлю вам дополнительную информацию, по поводу механики и функциональности игры.

16 лет назад
zorg
Яжин 
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров