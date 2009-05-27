Простейший интернет-магазин

Требуется создание простейшего интернет-магазина под уе сформированную базу. Аналог такого проета уже есть, может быть предоставлен для примера. PHP. Необхоима корзина покупателя, личная карточка покупателя, поле регистрации, легкое оформление, счетчик не требуется. Срок выполнения заказа - 3 дня. Оплата договорная. связь - e-mail:[email protected], icq: 448480772 тел 896702367. Елена. СРОЧНО.

Пример будет выслан по почте по запросу.