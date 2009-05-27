Простейший интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен19 заявок412 просмотров

Требуется создание простейшего интернет-магазина под уе сформированную базу. Аналог такого проета уже есть, может быть предоставлен для примера. PHP. Необхоима корзина покупателя, личная карточка покупателя, поле регистрации, легкое оформление, счетчик не требуется. Срок выполнения заказа - 3 дня. Оплата договорная. связь - e-mail:[email protected], icq: 448480772 тел 896702367. Елена. СРОЧНО.

Пример будет выслан по почте по запросу.

PHP
16 лет назад
Engineer
Elena 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$130
5 дней
Спасибо большое! Было очень приятно с Вами сотрудничать. На выходе получила проект, полностью соответствовавший моему представлению и просьбам. В чем-то исполнитель мне помог определиться,что тоже говорит о высокой квалификации, поскольку не все всегда четко представляют, что именно надо. В общем цена/качество на высоте, и что самое главное - очень приятно работать, очень отзывчивые и исполнительные люди. Отдельное спасибо директору, который чутко и внимательно подходит к переговорам с клиентами.

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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