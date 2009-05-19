Wp проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок283 просмотра

Макеты сверстаные уже готовые .html предоставлю

От Вас:

- сроки - цены

- формы оплаты

- контакты

А также

- рекомендации

- примеры работ

HTMLWordPress
16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доделать CMS и сайт

    $50

    Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка веб базы данных для стат он-лайн игры

    $100

    NBA LIVE 08. 1 существует база данных игроков данной игры(имя фамилия, рост, вес, фото и около 15 цифровых характеристик каждой способности игрока, например бросок 90, скорость 85, пас 75). необходимо отображение всей этой ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Запись голоса с микрофона и аплоад на сервер(new!)

    $170

    Тем, кто уже видел этот проект (ТЗ) вчера: предыдущее ТЗ было упрошено, убрали запись видео, оставили только звук! Необходимо реализовать средствами флеша (_без использования медиа-сервера типа Red5_) запись звука с микрофона с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавить Галерею на сайт !

    Доброе время суток фрилансеры ! Очень простое задание нужно настроить установить ФОТОГАЛЕРЕЮ (http://www.zenphoto.org/zenphoto/) вот тут интересный пример галлереи с опцией оставлять коменты под фотографиями.... 1. адресс сайта где будет размещена ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash игра для сайта Vkontakte.ru

    Нужно создать многопользовательскую игру на FLASH с использованием API ВКонтакте Документация API ВКонтакте — http://vkontakte.ru/pages.php?id=2369267 (там же есть исходники некоторых игр) Пример многопользовательской FLASH игры: http://vkontakte.ru/app517649 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Limb

    Нужен Челочек Который очень хорошо разбирается с Limb http://limb-project.com/en/ Для установки сверстаных макетов .html на эту цмску. Постоянные заказы гарантирую

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вставить видеоролики на сайт

    Есть сайт на 1С-Битрикс, нужно сделать возможность на страницу товара (в каталоге товаров) добавлять видеоролики и аудиоролики. Видеоролики должны просматриваться непосредственно на странице товара. Ауодиролики должны прослушиваться непосредственно на странице ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание ТЗ сайта

    Есть наработки по ТЗ, нужно 1) систематизировать (содержание там, страницы, сноски источников, если надо и пр...) 2) привести то что есть в нормальный и логический вид 3) дополнить чего не хватает, о ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад