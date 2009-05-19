Распределение трафика php и cgi

Нужно написать систему распределения трафика к уже работающим скриптам.

Суть распределения трафика в универсальности, не мешая работе оригинальных скриптов.

скрипты php и cgi.

Принцип действия:

создается контейнер - файл состоящий из двух частей, часть распределяющая трафик и оригинальная часть.

код скрипта out.php или out.cgi помещается в файл с таким же именем и расширением.

обращение к контейнеру происходит, как к оригинальному файлу пример: http://www.domain.com/cgi-bin/out.cgi?id=23

так, вот сначала должна выполниться часть распределяющая трафик и затем оригинальная часть с параметрами id=23.

Требования:

Распределение трафика - В процентном отношении по Geoip, языку браузера, реффереру

Ведение лога IP - для определения уникальных пользователей

Ведение статистики

Более подробное т.з. в п.м.