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Распределение трафика php и cgi
Нужно написать систему распределения трафика к уже работающим скриптам.
Суть распределения трафика в универсальности, не мешая работе оригинальных скриптов.
скрипты php и cgi.
Принцип действия:
создается контейнер - файл состоящий из двух частей, часть распределяющая трафик и оригинальная часть.
код скрипта out.php или out.cgi помещается в файл с таким же именем и расширением.
обращение к контейнеру происходит, как к оригинальному файлу пример: http://www.domain.com/cgi-bin/out.cgi?id=23
так, вот сначала должна выполниться часть распределяющая трафик и затем оригинальная часть с параметрами id=23.
Требования:
Распределение трафика - В процентном отношении по Geoip, языку браузера, реффереру
Ведение лога IP - для определения уникальных пользователей
Ведение статистики
Более подробное т.з. в п.м.
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