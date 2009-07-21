Динамика изменений линии букмейкера в архиве Mysql

Есть Букмейкер, который регулярно меняет линию в xml формате. Есть хостинг с Mysql

Необходимо разработать скрипт (php,perl) переодически (раз в 10мин) запрашивающий линию и записывающий изменения коэфициентов в базу данных (модуль 1)

Второй модуль (скрипт) необходим для запроса с сайта (через ауторификацию юзера) по запросу юзера:

а) Выбор даты (т.е к архиву состоявшихся игр)--> выбор вида спорта ---> вывод на экран состоявшихся игр с динамикой изменений коэфициентов

б) Текущая линия (будующие игры)--->выбор вида спорта--->вывод на экран игр с динамикой изменений коэфициентов

Задача облегчается тем, что линия букмейкера жестко структуирована и структура не меняется несколько лет, а также тем что каждое событие имеет уникальный индекс.

Подробное ТТХ могу выслать, после согласия и утряски суммы и времени работы.