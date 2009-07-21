Итак? т.к. я плохо пока еще разбираюсь в дле, вам надо на сайте kotof.ru: просто создать 3 подкатегории: ------ Подключить модули (баннерный, модуль наград) -------------------------- поставить возле кнопочки ЛайвИнтернет ...
Динамика изменений линии букмейкера в архиве Mysql
Есть Букмейкер, который регулярно меняет линию в xml формате. Есть хостинг с Mysql
Необходимо разработать скрипт (php,perl) переодически (раз в 10мин) запрашивающий линию и записывающий изменения коэфициентов в базу данных (модуль 1)
Второй модуль (скрипт) необходим для запроса с сайта (через ауторификацию юзера) по запросу юзера:
а) Выбор даты (т.е к архиву состоявшихся игр)--> выбор вида спорта ---> вывод на экран состоявшихся игр с динамикой изменений коэфициентов
б) Текущая линия (будующие игры)--->выбор вида спорта--->вывод на экран игр с динамикой изменений коэфициентов
Задача облегчается тем, что линия букмейкера жестко структуирована и структура не меняется несколько лет, а также тем что каждое событие имеет уникальный индекс.
Подробное ТТХ могу выслать, после согласия и утряски суммы и времени работы.
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