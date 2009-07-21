Динамика изменений линии букмейкера в архиве Mysql

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок209 просмотров

Есть Букмейкер, который регулярно меняет линию в xml формате. Есть хостинг с Mysql

Необходимо разработать скрипт (php,perl) переодически (раз в 10мин) запрашивающий линию и записывающий изменения коэфициентов в базу данных (модуль 1)

Второй модуль (скрипт) необходим для запроса с сайта (через ауторификацию юзера) по запросу юзера:

а) Выбор даты (т.е к архиву состоявшихся игр)--> выбор вида спорта ---> вывод на экран состоявшихся игр с динамикой изменений коэфициентов

б) Текущая линия (будующие игры)--->выбор вида спорта--->вывод на экран игр с динамикой изменений коэфициентов

Задача облегчается тем, что линия букмейкера жестко структуирована и структура не меняется несколько лет, а также тем что каждое событие имеет уникальный индекс.

Подробное ТТХ могу выслать, после согласия и утряски суммы и времени работы.

MySQLPHP
16 лет назад
xromos
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов

Выбранные исполнители

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$55
3 дня
Проект (парсинг линий букмейкера в MQSQL) данный человек реализовал грамотно, предвидя подводные камни. Понравилось то,что мелкие поправки от/для посетителя, он уже заранее намечает и исправляет. Т.е присутствует некое творчество! От поставленной задачи не отказался (мне показалось что она была трудоемкой) -1 балл ставлю за сложности контакта c ним по icq. -2 балла за нежелание (к сожалению ) исправить допущенные недочеты
Хороший заказчик.
denislevin
Levin Denis 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
4 дня
Вообщем то человек пропал по уважительной причине, затем снова появился и исчез :)

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
denislevin
Levin Denis 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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