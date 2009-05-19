Автопереводчик

Есть сайт на китайском языке

нужно сделать скрипт автоперевода на русский

чтобы страницы сайта можно было читать на русском

с сохранением разметки и графики оригинального сайта

делается в целях чтения сайтов на кит. языке

сразу пишите вариант решения задачи ит реальные сроки тестовой версии

подобие тут http://translate.google.com/

но она слишком медленный нужно чтобы страница переводилась не 10-15 секунд а быстрее

плюс гугл вставляет свою рекламу, она не нужна