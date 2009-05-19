Итак? т.к. я плохо пока еще разбираюсь в дле, вам надо на сайте kotof.ru: просто создать 3 подкатегории: ------ Подключить модули (баннерный, модуль наград) -------------------------- поставить возле кнопочки ЛайвИнтернет ...
Автопереводчик
Есть сайт на китайском языке
нужно сделать скрипт автоперевода на русский
чтобы страницы сайта можно было читать на русском
с сохранением разметки и графики оригинального сайта
делается в целях чтения сайтов на кит. языке
сразу пишите вариант решения задачи ит реальные сроки тестовой версии
подобие тут http://translate.google.com/
но она слишком медленный нужно чтобы страница переводилась не 10-15 секунд а быстрее
плюс гугл вставляет свою рекламу, она не нужна
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