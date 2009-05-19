Css для модуля меню joomla 1.5

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Закрыт2 заявки142 просмотра

Надо написать css для модуля меню джумлы 1.5 который будет реализовываться через суффикс . пример предоставлю . О цене договоримся

писать в асю ICQ : 496569697

CSSJoomla
16 лет назад
klaizar
Найм 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

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