Нужно сделать такой скрипт, который будет проводить тестирование. Тесты имеют такой вид: Вопрос. Ответ1 Ответ2 Ответ3 Думаю сделать так: чеовек решает тесты, в конце ему ...
Css для модуля меню joomla 1.5
Надо написать css для модуля меню джумлы 1.5 который будет реализовываться через суффикс . пример предоставлю . О цене договоримся
писать в асю ICQ : 496569697
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Модуль оплаты для phpprobid 6.5. По образцу модулей входящий в phpprobid. Возможности:Пополнение своего аккаунта на аукционе, Оплата На прямую продавцу лота на его кошелек в ПС, оплата на аккаунт в аукционе, вывод средств с баланса ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $70
Есть Букмейкер, который регулярно меняет линию в xml формате. Есть хостинг с Mysql Необходимо разработать скрипт (php,perl) переодически (раз в 10мин) запрашивающий линию и записывающий изменения коэфициентов в базу данных (модуль 1) ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $5
Итак? т.к. я плохо пока еще разбираюсь в дле, вам надо на сайте kotof.ru: просто создать 3 подкатегории: ------ Подключить модули (баннерный, модуль наград) -------------------------- поставить возле кнопочки ЛайвИнтернет ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
В общем нужен нормальный работающий движок скандинавского аукциона. В качестве оплаты я дам скрипт онлайн обменника эл валют. (смартекс) Писать только тем кому интересно данное предложение!!!Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Приведу пару примеров- 1. Имеется сервер мп3. Надо написать такой скрипт, чтоб он брал с него мп3 и как бы был на моём сайте... 2.Написать скрипт, который бы перекопировал с одного ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1500
Есть сайт на китайском языке нужно сделать скрипт автоперевода на русский чтобы страницы сайта можно было читать на русском с сохранением разметки и графики оригинального сайта делается в целях ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создание простейшего интернет-магазина под уе сформированную базу. Аналог такого проета уже есть, может быть предоставлен для примера. PHP. Необхоима корзина покупателя, личная карточка покупателя, поле регистрации, легкое оформление, счетчик не требуется. Срок выполнения заказа ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Нужно написать систему распределения трафика к уже работающим скриптам. Суть распределения трафика в универсальности, не мешая работе оригинальных скриптов. скрипты php и cgi. Принцип действия: создается контейнер - файл ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Макеты сверстаные уже готовые .html предоставлю От Вас: - сроки - цены - формы оплаты - контакты А также - рекомендации - примеры работВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад