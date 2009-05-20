Простенький инет-магазин автозапчастей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт25 заявок356 просмотров

Необходимо сверстать простенький интернет магазин автозапчастей по двум моделям авто.

Содержащий пошаговый каталог автозапчастей, который я буду заполнять естественно сам.

Требуется, простоя админка, и современный функционал инет магазина.

Подробности в тз, все остальные с выбранным исполнителем по скайпу или аськи.

Шаблон шапки и меню есть!

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

dudev
30 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$100
14 дней

Заявки фрилансеров

dudev
30 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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