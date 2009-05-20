Скрипты для инет магазина

Доброго дня товарищи веблансеры!

Нужен человек способный кач-но, в определённые сроки изготовить набор скриптов для интернет магазина.

Подробное тз вышлю подходящему мне кандидату.

-нужно кач-но

-нужно что бы человек и после оплаты/выполнения работы мог по мелочи помогать поддерживать проект( не бесплатно ес-но)

-нужен человек не пропадающий, контакт в основном по icq, наличие skype приветствуется.

ПРОСЬБА: лиц не имеющих должного опыта работы не беспокоить, лица без отзывов рассматриваются в последнюю очередь. Отписывайте здесь, в личку и асю просьба не писать.!!!