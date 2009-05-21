Есть скомпилированный си файл out.cgi, он запускается из браузера апачем, с параметрами out.cgi?=bla=n Нужно дабвить в файл свой кусок кода, который выполнится первоначально и передаст выполнить апачу оригинальный с параметрами bla=n Не создавая ...
Мини-анимация
Надо сделать минианимацию.
1. Слово при наведении мышки начинало немного покачиваться туда-сюда по горизонтальной оси.
2. Слово при клике закручивалось с ускорением по горизонтальной оси и потом перекидывало на страницы.
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