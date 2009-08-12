Синхронизация календаря на ASP с Google calendar

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок171 просмотр

Надо добавить функцию которая будет синхронизировать online календарь (ASP/MSSQL) с Google calendar.

Пожалуста давайте вашу цену и сроки. Если сработаемся, возможность долгосрочного сотрудничества.

16 лет назад
turbostas
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

DigitApps
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$200
7 дней
Vypolnenenie v dogovorennye sroki i professional'no. Bagi popravlenni bystro. Otlichnaya kommunikatzia. Budem sotrudnichat' dal'she.
Заказчик солидный, адекватный во всех отношениях, приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

DigitApps
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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