Требуется оптимизация сайта http://www.londonvideoconferencing.co.uk на быстроту закладывания и SEO. Интеграция контактной анкеты и внешней системы резервации ( http://www.londovideoconferencing.co.uk/book ) в левой колонке. Опыт с продвижением на английском гугле бонус, но не обязательно.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Надо продвинуть сайт www.londonvideoconferencing.co.uk на верх Google.co.uk / Google.com по поисковым словам «video conferencing london» и оптимизация для ускорения закладывания. Сайт сделан на WordPress. Ждем предложений.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется доработка интеграции системы резервации Planyo с сайтом на WordPress , в частности: Регистрация клиентов (http://www.planyo.com/faq.php?q=214) Сохранение деталей кредитных карт (http://www.planyo.com/take-credit-card-numbers/) Синхронизация с Google calendar (http://www.planyo.com/faq.php?q=176) Кастомизация анкет на Planyo и т.п Оптимизация сайта на скорость и для движков Нужен хороший ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка системы вебкастинг на основе наиболее подходящего из серверов (Wowza, Red5, FMS). Система будет включать окна видео, презентаций, вопросов. Опции работы в реальном времени а так-же запись и проигрывание вебкастов на сервере. ------- We need to create ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Кастомизация и настройка сайта на Worpress, основанном на коммерческом шаблоне. Требуются изменения и поправки, включая: 1) Изменение цвета меню в состоянии hover / current 2) Измемение размеров и других параметров слайдера 3) Кастомизация формы 4) Кастомизация расположения модулей 5) Оптимизация для ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Надо добавить функцию которая будет синхронизировать online календарь (ASP/MSSQL) с Google calendar. Пожалуста давайте вашу цену и сроки. Если сработаемся, возможность долгосрочного сотрудничества.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Многоэтапный проект по разработке системы дистанционного обучения основанной на Flash Media Server 3.5 (Flash Communication Server, FlashCom, FCS, FMS). Система будеть иметь много общего с Adobe Connect. Сдельная оплата. Очень интересная работа с потенциалом долгосрочного ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Надо продвинуть сайт "www.londonvideoconferencing.co.uk (www.bridgesvc.com)" на верх Google по поисковым словам "london video conferencing" и "london video conference" и поддержание его на верху. Ждем предложений.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуетса специалист с опытом разработки приборов основанных на Skype. Интересный проект и перспектива долгосрочного сотрудничества.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется верстальщик - программист для разработки, поддержки и продвижения виртуального журнала. Планируется базировка на Joomla на основе шаблона. Нужные качества: своевременность исполнения, надежность, высокое качество кода, опыт работы с подобными проектами. Работа удаленная. Оплата сдельная ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
Тебуется програмист с опытом создания систем на основе сервера Red5 / FMS для разработки виртуального класса. Работа будет вклучать интеграцию и кастомизацию сервера Red5, создание клиентской части и сайта для регистрации пользывателей. Работа будет проводитьса ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуетса вывод и продвижение английского сайта недвижимости на Google, по фразам "property rent london", "studios rent london", "flatshare london".Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5000
Надо разработать систему на основе Flash Media Server (Flashcom, FMS) которая будет кастомизированной версией Adobe Acrobat Connect, включая администрацию и систему оплаты. (http://www.adobe.com/products/acrobatconnect). Пожалуста в отклике сообчите ваш опыт / примеры, сроки и сумму.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Тебуется программист(ы) с опытом создания систем на основе сервера Red5, http://www.osflash.org/red5, для разработки виртуального класса. Работа будет вклучать интеграцию и кастомизацию сервера Red5, создание клиентской части на флаше и сайта для регистрации пользывателей. Опыт с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нам нужен для удаленной работы опытный специалист для настройки Windows сервера, включая установку и настройку на нем Sharepoint (file sharing) и Flash Media Server.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен опытный программист для разаботки портала дистанционной системы обучения. Портал будет включать систему регистрации и администрации пользователей (администраторов, студентов, учителей, программ, классов). Он так-же будет тесно связан с Flash Media Server, с которого будет поступать ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Многоэтапный проект по разработке системы дистанционного обучения основанной на Flash Media Server (Flash Communication Server, FlashCom, FCS, FMS). Система будеть иметь много общего с Adobe Breeze. Сдельная оплата. Очень интересная работа с потенциалом долгосрочного сотрудничества. Если ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Многоэтапный проект по разработке системы дистанционного обучения основанной на Flash Media Server (Flash Communication Server, FlashCom, FCS, FMS). Система будеть иметь много общего с Adobe Breeze. Сдельная оплата. Очень интересная работа с потенциалом долгосрочного сотрудничества. Если ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Многоэтапный проект по разработке системы дистанционного обучения основанной на Flash Media Server (Flash Communication Server, FlashCom, FCS, FMS). Система будеть иметь много общего с Adobe Breeze. Сдельная оплата. Очень интересная работа с потенциалом долгосрочного ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт18 лет назад