turbostas

Стас Спектор turbostas

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
nrr
49 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Настройкa Windows сервера
работу выполнил, оплата была произведена в соответствии с договоренностями
Vypolneno kak dogovoreno. Spasibo
Ответный отзыв
aligarh
Тимур 
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Кастомизация и настройка сайта на Wordpress
Все отлично!
Очень доволен работой Тимура.
Ответный отзыв
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта на Google
Рекомендую
Задержка с исполнением всвязи с тем что исполнитель в больнице. Желаю выздоровления..
Ответный отзыв
HYPERtxt
Гурам 
33 годаГрузия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-3)
$330
10 баллов
12 лет назад
Оптимизация и доработка сайта на Wordpress
Было приятно работать. Человек адекватный. Уважаю.
Vypolnil vse kak dogovarivalis'. Sayt zarabotal bystree. Spasibo
Ответный отзыв
DigitApps
Андрей 
39 летКипр
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Синхронизация календаря на ASP с Google calendar
Заказчик солидный, адекватный во всех отношениях, приятно сотрудничать.
Vypolnenenie v dogovorennye sroki i professional'no. Bagi popravlenni bystro. Otlichnaya kommunikatzia. Budem sotrudnichat' dal'she.
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