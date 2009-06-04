Переделка флеша

Есть флеш, на котором построен сайт. Принцип, как понял там такой - одни флеш как контейнер, с меню внизу, по нажатю на пункты которого в тело подгружаютя остальные. В одном из подгружаемых - галлерейка с верт. меню, в котором пункты подвязаны под основной контейнер, и в него тоже подгружают флешки с фото. МНе надо просто избавиться от основного контейнера, (тело меню переделано в html) т.е. переделать флеш галереи, чтобы при нажатии на кнопки (картинки) так-же как в контейнер, выводила фото.

Флеш там не сложный, галерейка на 11 фото, и аналогичных пара.