Есть сайт на нем установлен скрипт "Каталог организаций и фирм"(http://vkaragande.info/) В нем нет каталога статей. Мне необходим каталог статей такого вида: Блок меню с категориями, при выборе категории список статей с маленькими изображениями(100x100) ...
Переделка флеша
Есть флеш, на котором построен сайт. Принцип, как понял там такой - одни флеш как контейнер, с меню внизу, по нажатю на пункты которого в тело подгружаютя остальные. В одном из подгружаемых - галлерейка с верт. меню, в котором пункты подвязаны под основной контейнер, и в него тоже подгружают флешки с фото. МНе надо просто избавиться от основного контейнера, (тело меню переделано в html) т.е. переделать флеш галереи, чтобы при нажатии на кнопки (картинки) так-же как в контейнер, выводила фото.
Флеш там не сложный, галерейка на 11 фото, и аналогичных пара.
Выбранный исполнитель
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