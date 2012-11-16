Нужно исправить ошибку в скрипте wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок246 просмотров

Нужен специалист который разбирается в wordpress.

При переносе сайта на новый хостинг что-то неправильно перенес, выдает ошибку.

Для просмотра ошибки, которую выдает скрипт, авторизируйтесь по ссылке:

http://supernails.kiev.ua/wp-login.php

Задача: исправить ошибку скрипта магазина, чтобы все нормально работало.

Пишите стоимость и сроки выполнения.

Оплата после приема сделанной работы.

Предпочтительней всего на карту Приватбанка.

Работаю не первый раз, проблем с оплатой с моей стороны не было.

WordPress
12 лет назад
need2007
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена оперативно и качественно. Рекомендую!
Все четко и ясно! Мгновенная оплата! Все рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад

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