Нужен специалист который разбирается в wordpress. При переносе сайта на новый хостинг что-то неправильно перенес, выдает ошибку. Для просмотра ошибки, которую выдает скрипт, авторизируйтесь по ссылке: ...
Прикрутить флешку
В кратце: Необходимо, прикрутить флешку определённым (подробности в аську) образом на сайт платформа Webasyst
РS. Пожалуйста кто не знает платформу WEBASYST не беспокоить, там путанный код.
ICQ 589-830-361
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