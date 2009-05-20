Интернет проект с видео телефонией

Сейчас я приведу описание самых сложных моментов в реализации нужного мне сайта.

1. Мне нужно, чтобы пользователи сайта через его интерфейс (в своих профилях) могли общаться, как по скайпу (то есть интерфейс профилей будет спроектирован таким образом, что один зарегестрированный пользователь мог на сайте поговорить в реальном времени с другим пользователем, при этом они должны друг друга видеть и слышать).

2. Также должна быть возможность чтобы один пользователь "вещал", а несколько его видели и слышали (при этом он может выбирать одного из них - которого будет видеть и слышать он).

Это основные моменты. В проекте еще очень много деталей и мелочей, но эти момент, имхо, самые сложные.

Итак, сколько это будет стоить?