Нужен скрипт

Необходим скрипт (желательно на PHP) делающий перестановки/подстановки в текстовом файле. Должны поддерживаться регулярные выражения.

Например:

текст: (а,что) если

на выходе: a что, а если

текст: (воплотить,претворить,провести) в жизнь

на выходе: воплотить в жизнь, претворить в жизнь, провести в жизнь

текст: (по)правка

на выходе: поправка, правка

текст: смутчик,смутьян,зачинщик (мятежа),мятежник,

на выходе: смутчик,смутьян,зачинщик мятежа, зачинщик,мятежник,

Также скрипт должен уметь делать простые замены:

текст: a что, а если

на выходе: a что; а если

Либо удаления:

текст: самоуправление, обособление. Ant. колониализм, зависимость

на выходе удаляем часть: . Ant. колониализм, зависимость

Список замен, а также другие параметры должны располагаться в начале скрипта. Скрипт должен поддерживать возможность работы с большими файлами: не должен убиваться по таймауту и должен сохранять промежуточные результаты своей работы.

Если есть готовые решения - жду подсказки. Скрипт должен получиться не сложный так что оплата соответствующая. Хороший отзыв за решение вопроса - гарантирую.

Ваши предложения скрываются, так что увижу только я.