Скрипт для наполнения Dle Тз в аське стучим 622997
Нужен скрипт
Необходим скрипт (желательно на PHP) делающий перестановки/подстановки в текстовом файле. Должны поддерживаться регулярные выражения.
Например:
текст: (а,что) если
на выходе: a что, а если
текст: (воплотить,претворить,провести) в жизнь
на выходе: воплотить в жизнь, претворить в жизнь, провести в жизнь
текст: (по)правка
на выходе: поправка, правка
текст: смутчик,смутьян,зачинщик (мятежа),мятежник,
на выходе: смутчик,смутьян,зачинщик мятежа, зачинщик,мятежник,
Также скрипт должен уметь делать простые замены:
текст: a что, а если
на выходе: a что; а если
Либо удаления:
текст: самоуправление, обособление. Ant. колониализм, зависимость
на выходе удаляем часть: . Ant. колониализм, зависимость
Список замен, а также другие параметры должны располагаться в начале скрипта. Скрипт должен поддерживать возможность работы с большими файлами: не должен убиваться по таймауту и должен сохранять промежуточные результаты своей работы.
Если есть готовые решения - жду подсказки. Скрипт должен получиться не сложный так что оплата соответствующая. Хороший отзыв за решение вопроса - гарантирую.
Ваши предложения скрываются, так что увижу только я.
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