Инвестиционный фонд на готовом скрипте

Добрый день!

Есть работающий инвестиционный фонд, построенный на доверительных отношениях вкладчиков из разных стран. Количество участников растет, поэтому появилась идея создания автоматизированного приема платежей и выплат процентов его участникам посредством интернет-технологий.

Существуют готовые скрипты (PHP) так называемых HYIP-фондов.

Задача - состоит в том, чтобы изменить дизайн, проверить скрипт на наличие ошибок и backdoor'ов, установить сайт на сервер.