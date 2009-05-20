Скрипт для наполнения Dle Тз в аське стучим 622997
Инвестиционный фонд на готовом скрипте
Добрый день!
Есть работающий инвестиционный фонд, построенный на доверительных отношениях вкладчиков из разных стран. Количество участников растет, поэтому появилась идея создания автоматизированного приема платежей и выплат процентов его участникам посредством интернет-технологий.
Существуют готовые скрипты (PHP) так называемых HYIP-фондов.
Задача - состоит в том, чтобы изменить дизайн, проверить скрипт на наличие ошибок и backdoor'ов, установить сайт на сервер.
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