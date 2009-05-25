Нужно разработать только модуль (без дизайна) приватного общения между пользователями ресурса. Модуль должен работать сам по себе, т.е. без дополнительной интерграции на сайт. Суть модуля заключается в приватной переписке как на форумах посредством "ЛС".
Программа/скрипт перехвата доменов
Необходимо написать программу/скрипт для перехвата освобождающихся доменных имен в международных зонах Com, net, org,info,biz (программа должна работать с панелью управления LogicBoxes (регистратор resellerclub.com resell.biz итд))
Суть работы программы/скрипта:
Программа/скрипт проверяет домен(ы) на занятость по whois сервису или нескольким whois`ам каждые X минут(секунд), когда домен освобождается - софт его моментально регистрирует через мой аккуант у регистратора с помощью api регистратора.
Сроки: готов ждать и месяц.
Либо куплю готовое решение, если таково имеется.
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