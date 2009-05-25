Программа/скрипт перехвата доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок337 просмотров

Необходимо написать программу/скрипт для перехвата освобождающихся доменных имен в международных зонах Com, net, org,info,biz (программа должна работать с панелью управления LogicBoxes (регистратор resellerclub.com resell.biz итд))

Суть работы программы/скрипта:

Программа/скрипт проверяет домен(ы) на занятость по whois сервису или нескольким whois`ам каждые X минут(секунд), когда домен освобождается - софт его моментально регистрирует через мой аккуант у регистратора с помощью api регистратора.

Сроки: готов ждать и месяц.

Либо куплю готовое решение, если таково имеется.

16 лет назад
axarta
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

masic
46 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов
16 лет назад
$50
3 дня
Задачу выполнил в полном объёме и качественно!, добавил пару хороших фич, которые в тз не входили. Приятный в общении человек.

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masic
46 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов
16 лет назад