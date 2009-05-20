Нужен несложный парсер. Концепция задачи. Есть онлайн-сервис, защищенный логином/паролем (веб-форма авторизации), который предоставляет статистику по количеству запросов по задаваемым словам. Сервис принимает только одно слово за раз и выдает ...
Поправить скрипт автосабмитинга
Добавить возможность создавать комментарии для ссылок подвергающихся автосабмиту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Имеется сайт obmenigr.ru и форум при нем. Требуется: совместить авторизацию сайта с авторизацией форума.Блок авторизации и логина уже имеется. Сайт написан с применением ООП и MVC. Если это покажется сложным - может ...Закрыт16 лет назад
- $80
Нужен скрипт модуля оплаты для сайта и админка для управления заказами. Детальнее в приложеном файле.Закрыт16 лет назад
Нужен php скрипт который будет проверять на видемость номера icq Пример:_in viz. su Типо такого Чтоб в результате выдавал желательно адрес ввида name.ru/123456789 Чтобы ввелись логи проверок (желательно) Желательно чтобы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Написание модуля mp3 архива - С возможностью скачивания аудио файлов - Сортировка по категориям - Прослушивание он лайн - Вывод формата\длительность\битрейт Есть подобный модуль тут http://vrelaxe.ru/archiv_music/1.html можно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать движок для сайта по недвижимости. Дизайн делать не нужно, уже имеется Сайты примеры: www.imsbrok.com www.parklane.ua Срок: 7-10 дней Основные ...Веб-программирование33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Исправить косяки в флешке: http://www.sigpanama.com/joomla/index.phpЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Есть работающий инвестиционный фонд, построенный на доверительных отношениях вкладчиков из разных стран. Количество участников растет, поэтому появилась идея создания автоматизированного приема платежей и выплат процентов его участникам посредством интернет-технологий. Существуют готовые ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый вечер. Требуется программист для доработок http://sagy.ru/ Для начало нужно вписать в админ панель любой скрипт новостей с RSS и выводить анонс последний новости на месте этих слов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется ультра простая вещь. импорт погоды. http://meteoinfo.ru/xml-tech здесь вся информация включая готовые коды парсера. Из полученных данных нужно выводить только температуру ночью и днем на текущий день. Выводить это нужно в пустые места нерабочего ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад