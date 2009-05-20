Парсер статистики запросов + генератор отчетов

Нужен несложный парсер.

Концепция задачи.

Есть онлайн-сервис, защищенный логином/паролем (веб-форма авторизации), который предоставляет статистику по количеству запросов по задаваемым словам. Сервис принимает только одно слово за раз и выдает результат по запросу через несколько секунд в формате: "slovo - xxxxxx", где слово - это запрос, а иксы - это число от 0 до 999999.

Нужна автоматизация работы с этим сервисом для случаев, когда необходима статистика по большому количеству слов (до нескольких тысяч), чтобы не вбивать это руками.

Работа со скриптом должна выглядеть так.

Скрипт установлен на виртуальном хостинге. Оператор заходит на страницу скрипта, вбивает в одно поле e-mail, куда должен прийти отчет, а во второе поле слова для обработки (столбиком, одно слово на каждой строчке, от 1 до 9999 слов за один заход).

Скрипт, используя логин/пасс заходит в онлайн-сервис статистики и _поочередно_ (одновременно не получится, аккаунт может быть забанен и/или подвиснет сервер) получает статистику по каждому запросу, введенному оператором.

После обработки всех запросов, скрипт высылает отчет на e-mail и/или отображает непосредственно у себя в интерфейсе (на веб-странице), при этом очень желательна сортировка слов по количеству запросов.

Задание должно быть исполнено максимально быстро (в идеале - несколько часов), если результат устроит, то дам сразу еще одно задание такого же плана + возможно предложу в дальнейшем за отдельную плату вносить доработки в данный скрипт, которые изначально делать не планирую, чтобы не задерживать первую версию.

Задание с более подробной информацией и доступом к сервису статистики дам победителю тендера.