Нужна игра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки307 просмотров

Надо сделать игру в этом стиле: http://www.youtube.com/watch?v=ovn8bA9h1Ts&feature=response_watch

желательно чтоб был мултиплэер.

Графика не интересует.

Жду от вас цены и сроки.

16 лет назад
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16 лет в сервисе
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11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров