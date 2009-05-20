Нужны персональные консультации по Flash

Есть покупной движок, написанный на Flash (Flash-ролик выступает в качестве оболочки, и подгружает картинки и тексты из внешних файлов). Необходимо немного модифицировать движок под свои нужды. В Flash я разбираюсь слабо (на уровне начинающего) - но при этом имею опыт и работы с html, и опыт программирования.

Так что мне нужны персональные консультации, чтобы получить ответы на интересующие меня вопросы.

Примеры вопросов:

- в flash встроена звуковая дорожка (вставлена на отдельный канал, и проигрывается из библиотеки). Необходимо сделать так, чтобы она проигрывалась из внешнего файла. Как сделать? (мне необходимо дать немного теории, и если надо - показать код и все прочее - чтобы я понял в чем суть, и смог быстро это реализовать)

- еще пример вопроса - в ролике используются внедренные шрифты. в которых нет русских глифов. Как их поменять на свои? (опять таки, немного теории, и если надо - что и где понажимать/попереключать)

- еще пример - надо сделать интро, которое будет предварять сам сайт - на интро одна картинка и пару строк текста, как сделать плавное появление картинки и текста (fade in) - там немного сложнее нужен эффект, но это уже в ходе самых консультаций выяснится.

Общение - через Skype/ICQ и почтой. Оплата по WebMoney - разумеется тогда, когда я сформулировал вопрос, который мне надо решить, и полученная консультация позволила его решить успешно.

Есть предложения? Заодно, сколько вы хотите за одну консультацию?

Наперед спасибо за ответ.