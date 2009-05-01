Flash, GUI, юзабилити.

Борщак Александр Викторович

Вкратце:

Разработка/доработка пользовательских интерфейсов для программ под Winows и Mac OS X, а также для веб-приложений и iPhone/iPod touch.

Оценка удобства использования сайтов и программ.

Работа с текстом:

- создание пользовательской документации для ПО

- написание небольших статей или пресс-релизов по заданным ключевым словам / заданным темам

- тематика - компьютеры, ПО, мобильники и прочее IT).

Удаленная работа, разовые заказы, работа по проектам.

Приемлемые цены и сроки. Возможна работа на постоянной основе (удаленно) при оплате от 1600 дол./мес.

---------------

Вакансия: проектировщик пользовательских интерфейсов, специалист по юзабилити, копирайтер, технический писатель

Возраст: 32

ICQ: 470576447

Моб. тел.: +38 (067) 83-82-800

E-mail: [email protected]

Веб-сайт: http://pragmatic-design.narod.ru/

Образование:

1988 - 1993 Хмельницкий технологический университет Подолье

Факультет электроники

Специальность: компьютерные системы и сети

+ закончил курс «Введение в журналистику»

+ постоянное самообразование

Профессиональный опыт:

Работал в компании Deep Apple (www.deepapple.com) – подготовил множество описаний для их веб-магазина Deep Store (www.deepstore.ru), давал советы по юзабилити сайта компании.

Публиковал статьи в компьютерные журналы - по большей части в украинский еженедельник "Мой компьютер", но есть также статьи и в российских "Мир ПК", "Компьютерра", украинских "Компьютеры + Программы" и "Computer Week" (статьи писал под псевдонимом Сергей Болашов).

Занимался предоставлением коммерческих услуг по юзабилити и разработке интерфейсов (тоже под псевдонимом Сергей Болашов).

Участвовал в разработке нескольких программных продуктов – разрабатывал интерфейс и писал техническую документацию.

Одно время сотрудничал с украинским отделением американской компании Apple - опубликовал несколько статей в украинских компьютерных изданиях по компьютерам Макинтош.

Некоторое время работал менеджером - есть базовые навыки управления финансами и персоналом.

Основные направления работы:

- Разработка пользовательских интерфейсов

- Оценка удобства использования (юзабилити)

- Копирайтинг (написание продающих текстов)

- Рерайтинг (написание небольших статей по заданным ключевым словам)

Всегда буду рад помочь вам заработать дополнительную прибыль!