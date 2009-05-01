Нужен парсер, написанный на Action Script 2.0. Требования: по указанному URL (с любого сайта, не обращая внимания ни на какие политики безопасности flash, без кроссдоменного связывания) загружает html-страницу (в виде произвольных данных - абы текст страницы ...
Борщак Александр Викторович
Вкратце:
Разработка/доработка пользовательских интерфейсов для программ под Winows и Mac OS X, а также для веб-приложений и iPhone/iPod touch.
Оценка удобства использования сайтов и программ.
Работа с текстом:
- создание пользовательской документации для ПО
- написание небольших статей или пресс-релизов по заданным ключевым словам / заданным темам
- тематика - компьютеры, ПО, мобильники и прочее IT).
Удаленная работа, разовые заказы, работа по проектам.
Приемлемые цены и сроки. Возможна работа на постоянной основе (удаленно) при оплате от 1600 дол./мес.
---------------
Вакансия: проектировщик пользовательских интерфейсов, специалист по юзабилити, копирайтер, технический писатель
Возраст: 32
ICQ: 470576447
Моб. тел.: +38 (067) 83-82-800
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: http://pragmatic-design.narod.ru/
Образование:
1988 - 1993 Хмельницкий технологический университет Подолье
Факультет электроники
Специальность: компьютерные системы и сети
+ закончил курс «Введение в журналистику»
+ постоянное самообразование
Профессиональный опыт:
Работал в компании Deep Apple (www.deepapple.com) – подготовил множество описаний для их веб-магазина Deep Store (www.deepstore.ru), давал советы по юзабилити сайта компании.
Публиковал статьи в компьютерные журналы - по большей части в украинский еженедельник "Мой компьютер", но есть также статьи и в российских "Мир ПК", "Компьютерра", украинских "Компьютеры + Программы" и "Computer Week" (статьи писал под псевдонимом Сергей Болашов).
Занимался предоставлением коммерческих услуг по юзабилити и разработке интерфейсов (тоже под псевдонимом Сергей Болашов).
Участвовал в разработке нескольких программных продуктов – разрабатывал интерфейс и писал техническую документацию.
Одно время сотрудничал с украинским отделением американской компании Apple - опубликовал несколько статей в украинских компьютерных изданиях по компьютерам Макинтош.
Некоторое время работал менеджером - есть базовые навыки управления финансами и персоналом.
Основные направления работы:
- Разработка пользовательских интерфейсов
- Оценка удобства использования (юзабилити)
- Копирайтинг (написание продающих текстов)
- Рерайтинг (написание небольших статей по заданным ключевым словам)
Всегда буду рад помочь вам заработать дополнительную прибыль!
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть покупной движок, написанный на Flash (Flash-ролик выступает в качестве оболочки, и подгружает картинки и тексты из внешних файлов). Необходимо немного модифицировать движок под свои нужды. В Flash я разбираюсь слабо (на уровне начинающего) - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Нужен помощник. Задачи следующие - искать на сайтах производителей/продавцов описания товаров, приводить их к единотипному виду, делать рерайтинг, искать на тех же сайтах / в интернете картинки, тоже приводить к единому виду. Для залива на сайты ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать скрипт на php, который будет делать три вещи: 1. Экспортировать файл xls c готовой таблицы Google Documents по указываемому адресу. 2. Заливать этот файл по указанному адресу на нужный сайт (там простая форма, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад