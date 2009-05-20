Нужно разработать только модуль (без дизайна) приватного общения между пользователями ресурса. Модуль должен работать сам по себе, т.е. без дополнительной интерграции на сайт. Суть модуля заключается в приватной переписке как на форумах посредством "ЛС".
Написать скрипт бесплатного фотохостинга
Написать скрипт бесплатного фотохостинга с партнёрской программой.
Примеры: http://southwc.ru и http://image2you.ru
Заявки фрилансеров
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