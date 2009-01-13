Необходимо создать сайт о юридических и бух. услугах, пример: partner-lider.ru, жду ваших предложений.
Сайты «под ключ»25 заявок
Закрыт
12 лет назад
Необходимо создать сайт о юридических и бух. услугах, пример: partner-lider.ru, жду ваших предложений.
Нужен платник под ключ аналог ihero2012.com
Создать дизайн сайта платника как на: http://makemillion.net http://super-form.com http://clean-face.net главное оформление (картинка) главной страницы.
Написать скрипт бесплатного фотохостинга с партнёрской программой. Примеры: http://southwc.ru и http://image2you.ru
Раскрутка сайта www.privmodel.com до 1000 уникальных посетителей в день и выше