Требуется консультация по PHP-Ext и ExtJS

1) Есть карта, на ней отображаются гугловские объекты. Под картой есть фильтры, которые отсеивают эти объекты на карте. Когда нажимаем кнопку поиск, на странице появляется список объектов удовлетворяющий фильтрам. Нужно сделать, чтобы карта тоже ...