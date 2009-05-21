- ОТЛИЧНОЕ знание PYTHON! - з/п от 40 000руб. - по результатам работы. - 1 мес.; 8ч/в день. (желательно в офис).
Требуется консультация по PHP-Ext и ExtJS
Ищу консультанта-программиста...
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