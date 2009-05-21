Переписать гостевую часть сайта на ASP

Необходимо переписать гостевую часть сайта под новую структуру разделов и дизайн. Все страницы сайта представляют собой статичную информацию. Единственная динамическая страница, это поиск объектов недвижимости по БД. Поиск объектов недвижимости реализован, так что писать его с нуля не придется, нужно только бережно перенести под новую структуру и дизайн. Нужен именно ASP, а не .NET!!!