Нужно сделать парсинг сайта icq 428870242 100$ 8 дней
Переписать гостевую часть сайта на ASP
Необходимо переписать гостевую часть сайта под новую структуру разделов и дизайн. Все страницы сайта представляют собой статичную информацию. Единственная динамическая страница, это поиск объектов недвижимости по БД. Поиск объектов недвижимости реализован, так что писать его с нуля не придется, нужно только бережно перенести под новую структуру и дизайн. Нужен именно ASP, а не .NET!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Ищу консультанта-программиста...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- ОТЛИЧНОЕ знание PYTHON! - з/п от 40 000руб. - по результатам работы. - 1 мес.; 8ч/в день. (желательно в офис).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищу програмист знающий Dolphin Smart Community Builder, много работы, подробнее по icq, пожалуйста, оставляйте свой номер icqВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, необходимо установить готовый дизайн и настроить его+много работы по настройке самого сайта (модули, апгрейты) оставляйте контактные данные+цена,подробности при переписке, с самым достойным кандидатом свяжемся сами.Проект серьезный!Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Имеется ftp http://club.lr.ru/ftp/ куда пользователи заливают свои фото. Нужно написать php скрипт , который, будучи размещенным на отдельной странице, будет: - сканировать нужную ветку (папку пользователя) - находить в папке и подпапках все ...Завершен16 лет назад
Имеется апплет в виде чёрно-белого чертежа, состоящего из множества одиночных фрагментов окружностей вращающихся со сдвигом фаз с периодом около 4 секунд. Необходимо его модернизировать: увеличить количество окружностей, изменить их диаметр и период вращения и добавить ...Завершен16 лет назад
- $100
Написать скрипт бесплатного фотохостинга с партнёрской программой. Примеры: http://southwc.ru и http://image2you.ruВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна помощь в установке Loaders for SourceGuardian на сервер FreeBSD (php 5.2.6)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать небольшие доработки IPB форума. 1) При быстром и обычном ответе на посты добавить новые блоки со смайликами. По умолчанию такой блок один. Надо сделать 3 разных блока, у каждого из ...Закрыт16 лет назад