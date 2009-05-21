Переписать гостевую часть сайта на ASP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки203 просмотра

Необходимо переписать гостевую часть сайта под новую структуру разделов и дизайн. Все страницы сайта представляют собой статичную информацию. Единственная динамическая страница, это поиск объектов недвижимости по БД. Поиск объектов недвижимости реализован, так что писать его с нуля не придется, нужно только бережно перенести под новую структуру и дизайн. Нужен именно ASP, а не .NET!!!

ASP.NET
16 лет назад
tmpro
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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