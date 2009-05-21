Создание системы голосования на OSCommerce

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Имеется рабочий сайт на основе системы OS Commerce. Необходимо создать для него систему голосования, которая позволяла бы пользователям проголосовать за тот или иной продукт, а так же увидить его оценку.

16 лет назад
deflord
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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