В кратце: в колонку помещается блок Объявления, в котором отображаются последние несколько объявлений. ессссесено имеются кнопки Все объявления и Разместить объявление. размещение: желающий разместить объявление заполняет соответствующие поля, затем отправляет заявку на размещение, которая приходит ...
Создание системы голосования на OSCommerce
Имеется рабочий сайт на основе системы OS Commerce. Необходимо создать для него систему голосования, которая позволяла бы пользователям проголосовать за тот или иной продукт, а так же увидить его оценку.
Заявки фрилансеров
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