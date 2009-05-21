Работа по 2zproject

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

Добрый день, нужен специалист по 2z project

Работа не сложная, но немного нудная.

Нужно будет внести некоторые поправки в движок и наполнить движок информацией(Информацию предоставлю)

Пишите сразу в icq 212727

В личку плз не писать

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