Имеется рабочий сайт на основе системы OS Commerce. Необходимо создать для него систему голосования, которая позволяла бы пользователям проголосовать за тот или иной продукт, а так же увидить его оценку.
Работа по 2zproject
Добрый день, нужен специалист по 2z project
Работа не сложная, но немного нудная.
Нужно будет внести некоторые поправки в движок и наполнить движок информацией(Информацию предоставлю)
Пишите сразу в icq 212727
В личку плз не писать
Оставляйте Ваши контакты
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