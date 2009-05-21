Поставить визуальный редактор TINY MICE - шопскрип

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки191 просмотр

ВОт магазин http://tvboom.kz/index.php Это шопскрипт Премиум

ВОт например товар http://tvboom.kz/index.php?productID=148

Тут описание идет сплошным текстом, потому что там хтмл разметка, и надо везде ставить

Задача поставить туда визуальный редактор, чтобы люди, не знающие кода спокойно могли наполнять магазин

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад
$15
1 день
Отличная работа, спасибо. Рекомендую
Прекрасный заказчик, моментальная оплата. Было приятно работать, надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

v-victoria
Виктория 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
18 отзывов(-1)
16 лет назад