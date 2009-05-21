Поставить визуальный редактор TINY MICE - шопскрип

ВОт магазин http://tvboom.kz/index.php Это шопскрипт Премиум

ВОт например товар http://tvboom.kz/index.php?productID=148

Тут описание идет сплошным текстом, потому что там хтмл разметка, и надо везде ставить



Задача поставить туда визуальный редактор, чтобы люди, не знающие кода спокойно могли наполнять магазин