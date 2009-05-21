Нарисовать часы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт23 заявки357 просмотров

Задача проста нарисовать часы как на принтскрине, интересна цена и срок

16 лет назад
Joker84
Олег 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров