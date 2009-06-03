Очередной раз за помощью. Подробности отправлю почтой.
Разработка формы расчета забора (jQuery)
Необходимо создать форму для ввода данных и расчета забора без перезагрузок.
-использовать эффекты ajax
-базовые знания верстки
Подробное тз в приложении. Ничего сложного, главное все сделать по пунктам. Оплата WMR.
Пожалуйста приложите ссылки или на формы которые вы делали или на красивые формы, по аналогии с которыми вы можете сделать.
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