Разработка формы расчета забора (jQuery)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок242 просмотра

Необходимо создать форму для ввода данных и расчета забора без перезагрузок.

-использовать эффекты ajax

-базовые знания верстки

Подробное тз в приложении. Ничего сложного, главное все сделать по пунктам. Оплата WMR.

Пожалуйста приложите ссылки или на формы которые вы делали или на красивые формы, по аналогии с которыми вы можете сделать.

AJAXjQuery
16 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

prospect-studio
Prospect 
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$50
2 дня
Все сделано четко по ТЗ, поставленная задача выполнена на 100%. Очень доволен работой.
Четкое и понятное ТЗ. Адекватный и толковый заказчик. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

prospect-studio
Prospect 
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад