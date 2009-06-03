Разработка формы расчета забора (jQuery)

Необходимо создать форму для ввода данных и расчета забора без перезагрузок.

-использовать эффекты ajax

-базовые знания верстки

Подробное тз в приложении. Ничего сложного, главное все сделать по пунктам. Оплата WMR.

Пожалуйста приложите ссылки или на формы которые вы делали или на красивые формы, по аналогии с которыми вы можете сделать.