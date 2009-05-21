Разработка он-лайн игры на PHP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка169 просмотров

Требуется разработать движок Mob Wars(или Mafia) на PHP.

Особенности реализации:

1. Использовать ООП

2. Должен быть использован MVC фрэймворк Zend Framework или CodeIgniter

3. jQuery, AJAX.

4. Дизайн и элементы игры (миссии, персонажи и т.д.) должны быть легко кастомизируемыми.

Требование к кандидатам:

1. работа с SVN,

2. Ежедневный отчет о разработке.

3. Наличие Скайпа.

AJAXCodeIgniterjQueryPHP
16 лет назад
itcom
Doe Serg 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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